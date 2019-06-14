سوسن بدر تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خطفت الفنانة المصرية سوسن بدر أنظار الجميع بإطلالتها، خلال حفل تكريمها بمهرجان تري كور الدولي للأفلام القصيرة، بالجامعة البريطانية في مصر، في دورته الحادية والعشرين، والمنعقد في الفترة من 9 إلى 16 يونيو الحالي.
الفنانة المصرية أطلت خلال الحفل بفستان لبني طويل شفاف عند الذراعين، وظهرت بشعر قصير تخللته خصلات بيضاء، منحها إطلالة أكثر وقارا، وتزينت بمجوهرات ماسية مميزة.
عدد كبير من جمهور سوسن بدر عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، وأثنوا على جرأتها من عدم خوفها من الظهور بالشعر الأبيض، مطلقين عليها لقب “نفرتيتي السينما المصرية.
وكانت قد انطلقت فعاليات مهرجان ترى كور الدولى للأفلام القصيرة، بحضور المخرج سمير سيف، وتكريم الفنانة سوسن بدر والفنان فتحي عبدالوهاب والفنان السوري فراس نعناع، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم الإبداع والفن.
يذكر أن الفنانة سوسن بدر تشارك في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق – أسود الأرض”، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى القادم، حيث تقدم خلاله دور شخصية شريرة.
وقد ظهرت مجموعة صور مؤخرا كشفت عن اللوك الذي ستظهر به الفنانة المصرية في الفيلم، حيث أطلت بشعر أبيض قصير، وتزينت بمكياج قوي غير جعل ملامحها أكثر قسوة.
وجاء في بيان إعلامي أن الاستايلست ريهام عصام استغرقت أسبوعين كاملين لرسم الخطوط العريضة للشخصية الشريرة التي ستظهر بها سوسن في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”.
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