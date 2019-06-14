حكيم يسجل أغنية جديدة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري حكيم، لطرح كليب جديد عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تقام فى مصر يوم 21 يونيو الحالي، ومن المقرر أن يتم طرحها على القنوات الفضائية خلال الفترة القليلة القادمة.

وعلى جانب أخر، أعلن المطرب المصري عن مواصلته التحضير لألبومه الغنائى الجديد، والمقرر طرحه نهاية العام الجارى، واعدًا جمهوره بتقديم ألبوم غنائى مختلف ينال إعجابهم.

وكان حكيم، قد شارك مؤخرًا فى حفل الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية فى وجود ساندى ورامى صبرى، وتعتبر أغنية “مسك الختام” آخر أغانيه التى تم طرحها خلال الفترة الأخيرة.

وتفاعل طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مع حكيم، واستقبلوه استقبالا حافلا، حيث ظلوا يرددون “بنحبك ياعالمي”، وهو ما أشعره بسعادة كبيرة.