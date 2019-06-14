“إنشالله”.. جديد كارول سماحة

متابعة بتجـــــــــرد: تطرح النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنية جديدة بعنوان “انشالله” نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري. الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي. وتُعد هذه الأغنية بمثابة هدية من كارول سماحة للجمهور ومحبيها مع بداية موسم الصيف لعام ٢٠١٩.

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