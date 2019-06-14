مفاجآت عديدة من تايلور سويفت… وهذه آخرها

Jun 14, 2019 ‏أصدرت المغنية تايلور سويفت أغنية جديدة بعنوان “You Need To Calm Down” على طريقة ليريك فيديو الذي تخطى حاجز المليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على طرحه على قناتها الرسميّة عبر موقع يوتيوب. الأغنية هي الثانية من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان “Lover” والذي ستصدره بتاريخ 23 آب/اغسطس القادم ويحتوي على 18 اغنية. Advertisements ‏كما كشفت عن الغلاف الرسمي لألبومها الجديد “Lover”. نذكر ان تايلور سويفت كانت قد أصدرت أغنية بعنوانMe أو ”أنا“ بالاشتراك مع بريندون أوري المغني الرئيسي في فرقة “بانيك آت ذا ديسكو” اواخر نيسان/ابريل الفائت وحققت اكثر من 200 ملايين مشاهدة.







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