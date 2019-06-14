نيكولا معوض يخلع ثوب “الباشا” ويطّل بلوك جديد في الفيلم الأميركي

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Jun 14, 2019
يتواجد الممثل اللبناني نيكولا معوض في لوس انجلوس حيث التحضيرات على قدم وساق لتصوير الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل His Only Son والذي يجسد فيه نيكولا الدّور الرّئيسي من خلال شخصيّة النَّبي ابراهيم التاريخيّة.
ونشر “معوض” صورة من اللوك الذي سيظهر به في الفيلم الذي يتناول أهمّ مراحِل حَياة النّبي ابراهيم.
وأطل نيكولا وقد تخلى عن شاربيه اللذين اشتهر بهما في مسلسل “الباشا” الذي لا زال يعرض عبر شاشة “الجديد” ويحقق نسبة مشاهدة عاليّة جداً من انتاج شركة مروى غروب.
وكان نيكولا قد تألق على الساحتين الدراميتين اللبنانية والمصرية، وهذه المرة إتجه صوب العالمية بفرصة فريدة من نوعها على الصعيد المهني وذلك بعدما تمّ إختياره من بين أكتر من ١٧٠٠ ممثّلاً حول العالم، للسّفر إلى لوس أنجلوس لِلقيام بالدّور الرّئيسي في الفيلم .
نذكر ان الفيلم الرّوائي الطَّويل His Only Sonهو فيلم اميركي 100% وهو الشخص العربي الوحيد المشارك في بطولة الفيلم العالمي وسيتحدث باللغة الانكليزية.
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