نتفليكس تعرضُ أوّل إنتاجاتها العربيّة.. وردود فعلٍ غاضبة في الأردن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ نتفليكس، تحاول دخول العالم العربيّ، يومًا بعد يوم، بكلّ طاقتها، وتحاول جذب أكبرَ نسبةٍ من المشاهدين العرب، من خلال إنتاجها لمسلسلاتٍ وأفلام ناطقة بالعربيّة، وتدور أحداثها في أماكن عربيّة، إذْ بدأتْ بعرض أوّل مسلسلٍ ناطق باللّغة العربيّة على الإطلاق، تبثّه الشّبكة في أنحاء العالم، ويحملُ اسم "جن".

وتدورُ أحداث مسلسل "جن"، المكوّن من 5 حلقات، حول مجموعةٍ من المراهقين، تُوضع صداقاتهم ومشاعرهم على المحكّ، وتنقلب حياتهم إلى ساحة من المعارك، عندما يستحضرون اثنين من الجنّ؛ أحدهما خيّر، والآخر شرير، إلى عالمهم، أثناء رحلةً مدرسيّة، وبذلك يستحضرُ المسلسل، الذي يقعُ في إطارٍ خارقٍ للطّبيعة، الفولكلور شرق الأوسطي إلى العالم الحديث.

جرى تصويرُ المسلسل، بين مدينتي عمان والبتراء الأردنيتين، وهو من إنتاج الأخوين، إلان، وراجيف داساني، اللذين قدّما عددًا من المسلسلات الأمريكيّة النّاجحة، مثل "Scandal" و"Justified".

وقال أمين مطالقة، الذي شارك في إخراج المسلسل على نتفليكس: «لا أتوقّع أنْ يكون مسلسل "جن" ثوريًا كسلسلة "جيم أوف ثرونز"، لكن على الأقلّ سيكون أوّل مسلسل عربي على نتفليكس، و هو بمثابة نقطة انطلاق على المسار الصّحيح".

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ومنذُ اللّحظة الأولى لعرض الحلقة الأولى من المسلسل، أُثيرتْ ضجّة كبيرة حوله في الأردن، إذْ استهجن العديد من روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعض المشاهد الواردة في المسلسل، ووصفوها بـ "الإباحيّة" والخادشة للحياء، والتي لا تتناسب مع قيم المجتمع العربيّ، وتعكس صورة مشوّهة عن مجتمعنا، وحاز على الكثير من ردود الفعل الغاضبة، والانتقاد.

هذا، وتباينتْ الآراء، بين مؤيّد ومعارض للعمل الدراميّ ككلّ؛ ففي حين اعتبره البعض إساءةً للقيم العربيّة، سلّط آخرون، الضّوء على إيجابيّات تصوير مثل هكذا مسلسل في بلد كالاردن، خصوصًا، وأنّه سيُعرَضُ على شبكة عالميّة، تضمُّ أكثر من 150 مليون مشترك، من 190 دولة مختلفة، وبـ 29 لغة.