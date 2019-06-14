دينا الشربيني عن عمرو دياب: هو بني آدم لازم يتحب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدتْ الفنّانة المصريّة، دينا الشربيني، أنّها تأخذ رأي النّجم المصريّ، عمرو دياب، في أعمالها التي تشارك فيها، إضافة إلى رأي والدها، موضحًة، أنّ "الهضبة" شخص مُحبّ للحياة، ويدفعها للنّجاح دائمًا.

وعن علاقتها به، أوضحتْ، أنّه أضاف لها الكثير في حياتها، مضيفًة عن حبّها له، واصفةً إيّاه، بالرّجل الطّيب الحنون.

وكشفت دينا الشربيني، في مقابلة إذاعيّة لها ببرنامج "أسرار النجوم"، الذي تُقدّمه الإعلاميّة المصريّة إنجي على، عبر أثير إذاعة نجوم إف إم، أن عمرو دياب، استطاع أنْ يُغيّر الكثير في حياتها، وجعلها شخصيّة أفضل؛ لأنّه مقتنع بها في حياته.

وأكّدتْ، أنّها لا تُفضّل أغنية معيّنة من أغانيه، لكنّها تُحبّ كلّ أغانيه القديمة والجديدة؛ لأنّ كلّ أغنية تُذكّرها بشيء في حياتها.

وعن أكثر المشاهد التي أشاد بها عمرو دياب، في مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض في رمضان المنقضي، قالت، إنّه أشاد بها في مشهدين، أحدهما، مشهد الخيانة والعتاب، الذي جمعها بالفنّان أحمد السعدني.

وأكدت أنّهما شاهدا هذا المشهد سويًا، وهو في مرحلة الميكساج قبل عرضه ونظر لها قائلًا: "إيه الحلاوة ديه".

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وأضافتْ، أنّها تثق في رأيه، حيث أعطاها نصائح كثيرة لخبرته واستمراريّته في النّجاح على مدار 35 عامًا، موضحًة، أنّه عندما أشاد بهذا المشهد، طالبته بمشاهدة الحلقة الثالثة، وأبدى إعجابه بالفعل بمشهد المشرحة.

واستطردتْ الفنّانة المصريّة قائلة، إنّها لم تتوقّعْ حبّ النّاس للمسلسل، مشيرة، إلى أنّ شخصيتها "نور"، في المسلسل تشبهها شخصيًا، نافيًة إصابتها بالغرور بعد نجاح العمل، كونها راضية بالنّجاح.

واستقبلها مسؤولو إذاعة "نجوم إف إم"، ببوكيه ورد، وتمّ تكريمها عن نجاح المسلسل، وأكّدت، أنّه لم يتم الاستقرار على جزء ثانٍ للعمل، أم لا، حتى الآن، موضحًة، أنّه لو وُجد، سيتمّ البحث عن قاتل عمر خلاله.

وبشأن مشهد الخيانة، مع أحمد السعدني، قالت: "كلمة أنا آسفة لما قلتها تأثرت بها بقوة، والمخرج سامح عبدالعزيز، اقترح نزولي عن قدم السعدني وأنا أقول له أنا آسفة".

وعن تحليل الجمهور لنهاية المسلسل عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أردفت، قائلًة: إنّه في العمل الإيطاليّ، كان الزّوج هو من قتل فريدة، والذي كان يمثّل دوره أحمد السعدني، وقمنا بتغيير النهاية في العمل، موضحًة أنّها لم تشاهد ردود الأفعال حول النهاية حتى الآن، سوى في عيد ميلاد أحد أصدقائها مؤخرًا.

مسلسل "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النّجوم، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.