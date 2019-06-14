ريم البارودي في أحضان مجهول.. والمتابعون: "لو راح قرد يجي غزال"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنّانة المصريّة ريم البارودي، إعجاب جمهورها ومتابعيها، رغم ظهورها في أحضان شخص مجهول، وصفته، بأنّه صديقها المفضّل، والظّهر والسند، في حين لم يلمها أحد من جمهورها، بل مدح الأغلبيّة في إطلالتها مع صديقها.

ونشرت "البارودي"، عبر حسابها الشّخصيّ بموقع التّواصل الاجتماعيّ "إنستغرام"، مجموعة من الصّور، لها وهي تحتضن صديقها في أحدهم، مرتدية فستانًا قصيرًا، لقضائها عطلة صيفيّة في منطقة العين السّخنة.

وأرفقتْ "البارودي"، صورها بتعليق، قائلة: "مع صديقي المفضل دوما.. حمودي.. الصحاب رزق"، فيما تفاعل معها الجمهور بشكل إيجابي، وركّز أغلبهم على جمال وتألق "ريم"، وسخر بعضهم من مرافقتها لصديقها في وسط البحر، ورمى أحدهم إلى طليقها الفنان أحمد سعد، قائلاً: "لو راح القرد يجي غزال".

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وكانت الفنّانة ريم البارودي، قد أعلنت ارتباطها بالمطرب، أحمد سعد، خلال وقت سابق، وأثيرت حولهما الكثير من الشّائعات عن زواجهما، وخرجت "ريم"، وأكّدت الخبر، وبعدها تمّ الإعلان عن استعداد أحمد سعد، والفنّانة سمية الخشاب للزّواج وانفصال سعد عن ريم، وتكاثرت الأقاويل حول علاقتهما.

ويُشار، إلى أنّ ريم البارودي، تشهد حالة من النّشاط الفنيّ، بمشاركتها في أكثر من عمل فنيّ، خاصّة مسلسل "قيد عائلي"، التي توليه الجزء الأكبر من اهتمامها ووقتها، ويشاركها فيه النّجم، عزت العلايلي، وبوسي.