‎مهرجانات Biaf تُكرِّم المخترع اللبناني حسن كامل الصباح

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت لجنة مهرجانات بيروت الدولية للتكريم (biaf) عن تفاصيل النسخة العاشرة التي ستنطلق باسم المخترع اللبناني الراحل حسن كامل الصباح من ساحة الشهداء في وسط بيروت، برعاية المحافظ زياد شبيب.

‎حضر حفل الإطلاق وزير السياحة أفيديس كيدانيان، وزير الثقافة ممثلاً بالسيدة لين طحيني، رئيس لجنة حسن كامل الصباح في النبطية الدكتور حسن وهبة وأعضاء اللجنة المنظمة وحشد من أهل الفن والإعلام.

ضاهر

بعد كلمة ترحيب من الاعلامية هبة زيدان، وعرض لفيلم وثائقي عن حفل (biaf 2018)، ألقى رئيس لجنة المهرجان الدكتور ميشال ضاهر كلمة أشار فيها إلى "أن الدورات العشر السابقة تحدت جميعها بعضها البعض، ومنحت كل منها الأخرى زخما مليئاً بالإيجابية مضيئة على مبدعين من لبنان والوطن العربي والعالم".

‎وأشار إلى "أن الدورة هذا العام ستكون إستثنائية وعلى يومين متتاليين، الخميس 11 والجمعة 12 تموز في وسط العاصمة بيروت، حيث سيتم تكريم 20 شخصية وتقديم 60 منحة جامعية".

أبي نادر

وألقت الدكتورة كلوديا أبي نادر كلمة، عددت فيها "إختراعات الراحل المكرم حسن كامل الصباح، والتي تعد بالعشرات في الهندسة الكهربائية والمسجلة في العالم".

كيدانيان

وتحدث الوزير كيدانيان مهنئاً "الدكتور ضاهر على اندفاعه لتكريم رجالات الفن والثقافة اللبنانيين وغير اللبنانيين، بحيث بات كل عام الملتقى لهؤلاء، كما هنأه على تسمية دورة هذا العام بإسم المخترع اللبناني العبقري الذي سبق عصره باختراعاته".

‎واضاف: أن مهرجان biaf سيكون بمثابة النقطة المضيئة في سماء لبنان وبيروت، وسررت لاختياركم وسط العاصمة وبادرتكم بوضع إكليل الزهر على نصب الشهداء فيها".

ناصيف

‎ثم كانت كلمة للمخرج وليد ناصيف الذي عدد التقنيات التي ستُستعمل في اخراج الحفل المقرر عشية ١٢ تموز من ساحة الشهداء.

وكان هناك كلمة شكر للدكتور عباس وهبة عضو مجلس بلدية النبطية وامين الشؤون الثقافية في لجنة الصباح وكلمة للكاتب شاكر خزعل الذي عدد الوكالات العالمية التي ستغطي الحفل في دورته العاشرة.

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