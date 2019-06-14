الفلسطينية ناى البرغوثى تشدو بروائع فيروز فى أمستردام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الفلسطينية ناى البرغوثى لشد الرحال إلى قلب القارة الأوروبية، لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى العاصمة الهولندية أمستردام، على مسرح "Concertgebouw" فى التاسعة مساء الجمعة 22 نوفمبر. ناى البرغوثى مطربة وملحنة وعازفة فلوت فلسطينية الأصل قادمة من قلب مدينة رام الله، درست الموسيقى فى معهد إدوارد سعيد الوطنى، وغاصت فى بحر حبها لآلة الفلوت، حتى أصبحت أربعة من مؤلفاتها الأولى جزءًا من منهج الفلوت فى المعهد الدولى للموسيقى الإيبيرية فى فالنسيا وتعتبر جواز سفر فنى لدولة فلسطين فى الخارج، حيث مثلت موطنها فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك بعزفها خلال اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى، واشتهرت مؤخرًا على منصات السوشيال ميديا بفيديوهاتها القصيرة خلال تأديتها عددًا من الأغنيات الشهيرة على طريقتها.

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