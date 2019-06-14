شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: يومان تصوير وأنتهى من "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورت الفنانة ريم مصطفى يوم فى فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" مع المخرج طارق العريان، المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث، ويتبقى لها يومان تصورهما خلال الأيام المقبلة، وتنتهى من كل مشاهدها الـ4 التى تشارك بهم فى العمل.

ريم مصطفى



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وأكدت ريم، لـ"الخليج 365"، أنها فوجئت بالشكل الذى تظهر فى مشاهدها بالعمل وهو ما جعلها متحمسة جداً للمشاركة فى هذا العمل، خاصة أنه مع مخرج مهم مثل طارق العريان، إضافة إلى أن الموضوع المقدم مميز للغاية مع وجود عدد كبير من النجوم سواء الأبطال أوالذين يشاركون كضيوف شرف متوقعة أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً بعد طرحه فى السينمات.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" مرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل ويشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

الفنانة ريم مصطفى