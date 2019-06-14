شكرا لقرائتكم خبر عن مع انتظار طفلها الأول.. سلمى رشيد تغنى مع الجزائرى موك صايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتظارها حاليًا مولودها الأول، فاجأت المطربة المغربية سلمى رشيد جمهورها بالكشف عن أول ديو غنائى يجمعها مع المطرب الجزائرى موك صايب تحت مسمى "Magazelle".

وتأتى هذه الأغنية بعد قرابة شهر عن إطلاق سلمى آخر أغانيها المصورة "قلبى بغاه"، والتى أتبعتها بإطلاق أول فيلم تليفزيونى تمثل فيه حمل نفس الاسم، كما تأتى وسط انشغالها حاليًا بتحضير أغنية باللهجة المصرية، والتى تنوى بها اقتحام السوق المصرية للمرة الأولى بزيارة خاصة، وستعقب هذه الإطلالة مفاجآتها الجمهور المصرى فى نوفمبر الماضى بإحيائها حفل ختام ليالى مسرح منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.

وعرف مختار صايب الشهير بـ"موك" للجمهور المصرى إبان مشاركته فى أداء الأغنية الدعائية الأولى لمنتدى شباب العالم فى نسخته الأولى، بمشاركة المطربين محمد الشرنوبى وملك الحسينى والكويتى حمد القطان، وهو مغنى جزائرى الأصل مستقر فى بريطانيا، واشتهر بأغنيات "كحلة لعيون" و"نديك معايا في بالى".

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