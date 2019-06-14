حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر: نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة تجمعها بابنها أحمد عبر حسابها على موقع "انستجرام". وكتبت "حلا" في تعليقها على صورتها برفقة ابنها: "حبيبي أحمد كل سنة وانت طيب وأشوفك أسعد الناس، وكل ولادنا وبناتنا". يُذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت في دراما رمضان المنقضي في مسلسل "زلزال" بشخصية "صافية" أمام الفنان محمد رمضان، إخراج إبراهيم فخر.

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