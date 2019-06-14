بالصور- إلهام شاهين بعد منحها لقب "سفيرة سيدة الأرض": عاشت فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها من مؤسسة سيدة الأرض، ومنحها لقب سفيرة سيدة الأرض.

ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من التكريم الذي أقيم أمس في أحد فنادق القاهرة، معلقة "تكريمي من مؤسسة سيدة الأرض، شعب فلسطين بشكركم من قلبي على منحي لقب سفيرة سيده الأرض.. عاشت فلسطين".

جدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين غابت عن السباق الرمضاني الماضي، وتستعد لتصوير دورها في فيلم "حظر تجوال" مع المخرج أمير رمسيس.