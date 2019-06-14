أحمد صلاح حسني يحذر جمهوره من "السم الأبيض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان أحمد صلاح حسني، نصيحة لمتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، طالبهم فيها بالابتعاد عن تناول "السكر" الذي وصفه بالسم الأبيض.

وكتب حسني في التغريدة "السكر سم أبيض لا نعرف أضراره غير بعد فوات الآوان، بلاش سكر أبيض نهائيًا امنعه من حياتك، وخللي السكر اللي تحتاجه من الفاكهة فقط سكر طبيعي مفيد ولا يضرك".

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وتابع "ده واجب ونصيحة لازم انقلها ورسالة قد تفيد البعض وقد لا يهتم بها البعض، لكن كان لازم ابعتها.. ابدأ بنفسك من انهاردة"، مضيفًا "لو محب للسكر حوله كبداية ملعقة عسل نحل حتى تشرب الشاي والقهوة بدون سكر".

جدير بالذكر أن أحمد صلاح حسني شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ومسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، كما يُعرض له حاليًا فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، بطولة أحمد عز.