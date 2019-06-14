بعد اختيار الخطيب وأبوتريكة ضمن الأفضل بأفريقيا.. مدحت العدل: حسام حسن أحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" ردا على أحد متابعيه الذي يتحدث عن ترشيح فرانس فوتبول لعصام الحضري وأبوتريكة ومحمد صلاح ومحمود الخطيب لجائزة الأفضل في أفريقيا خلال 30 عامًا.

وكتب العدل: "عايز تفهمني إن حسام حسن مش أفضل من كل دول على أي مستوي (باستثناء محمد صلاح).. يا راجل بطلوا تفرحوا وتهللوا لحاجات هبلة زي كأس العالم للأندية كده".

واختارت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، قائمة أفضل 30 لاعبًا في تاريخ قارة أفريقيا، والتي شهدت تواجد 4 مصريين، هم محمد أبوتريكة وعصام الحضري ومحمود الخطيب ومحمد صلاح.