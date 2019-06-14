الليلة.. حنان ماضي تحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا

تستعد المطربة حنان ماضي، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا في الثامنة مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم حنان

خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "شباك قديم، شدي الضفاير،بحلم وافتح عينيا، ليلة عشق، عدى الهوا، يا ليل يا عين، امتى الكلام يبتدي، مفيش ف الأغاني، عصفور، غناك يا بحر"، إلى جانب عدد من أعمالها الحديثة، منها "البنت اللي سهرانة".