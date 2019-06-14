السبت.. رولا سعد تطرح أغنية جديدة لمنتخب مصر

تستعد المطربة رولا سعد لطرح أغنية جديدة، غدًا السبت، مهداة إلى المنتخب المصري، قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، واستضافة مصر للبطولة وتنظيمها.
وأكدت "سعد" أنها انتهت من تسجيل الأغنية منذ أيام قليلة ماضية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليبوطرحها عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية.
وأضافت رولا، أنها سعيدة جدا بتقديم الأغنية التي تهديها للمنتخب المصري ولوطنها الثاني مصر وللشعب المصري العظيم الذي أحبه واحترمه ولا أشعر بالغربة وانا
وأشارت رولا إلى أن الأغنية كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف، وتقول مطلع الأغنية: «اهي اهي اهي.. مصر اهي اهي.. اهواهو اهو الكرم المصري اهوووو».
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