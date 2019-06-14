الفنان عمر العبداللات يطلق البومه الجديد "505 " بالشراكة مع زين



فاصلة / عمانً

كتب : غازي بن نصر

أطلق صوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "505 " ، ويأتي هذا الالبوم نتاج الشراكة الناجحة بين العبداللات وشركة زين والتي تمثلت هذا العام ، بإطلاق ألبوم غنائي منوع يحتوي على ثمانية أغاني تعاون فيها مع نخبة من أهم الملحنيين والشعراء والموزعين الأردنيين والعرب وتم تسجيل الأعمال في أهم وأضخم الإستوديوهات الإردنية والعربية ، ويحتوي الألبوم على :

أغنية لما بشوفك وهي من كلمات وألحان إسكندر البيطار والتوزيع الموسيقي عمر الصباغ ، لا روحة لا جية وهي من كلمات وألحان بشار السرحان والتوزيع الموسيقي ميثم علاء الدين ، أغنية نزرع ورد وهو من كلمات خصر العبدالله وألحان محمد الجبوري والتوزيع الموسيقي فادي جيجي ، أغنية أم الدبل من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد رحيم وتوزيع توما ، أغنية مهوي من كلمات ضياء الميالي ألحان علي بدر والتوزيع الموسيقي عثمان عبود ، أغنية يا كثر ما قلت والتي كتبها حمود البغيلي ولحنها عمر العبداللات والتوزيع الموسيقي محمد القيسي أغنية سهل عادي وهي من كلمات محمد القاسمي وألحان حامد الحبشي والتوزيع الموسيقي إلهامي دهيمة أغنية الغيرة وهي من كلمات صالح الشادي وألحان وتوزيع أيمن عبدالله ، كما شارك بالألبوم العديد من مهندسي الصوت مثل طيف عادل و محمد المقهور وأحمد أبو عريش وغيرهم .

شركة زين بدورها، اختارت كعادتها أن يكون الفنان عمر العبداللات صوتها وسفيرا لها على مدار سنوات من التعاون المثمر والنجاحات ، لتتوج بهذا الألبوم والذي أصبح متاحاً للجمهور من خلال كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات الموسيقية ومحطات التلفزة والإذاعات الأردنية والعربية .

ويستقبل صوت الأردن الفنان عمر العبداللات موسماً فنيا حافلا حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من المهرجانات العربية وسيقوم بجولة فنية موسعة تشمل معظم دول الخليج العربي ، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء مجموعة من الحفلات ، كما ويستعد قريباً لتصوير أغنية من ألبومه الجديد بطريقة الفيديو كليب ، وسيتواجد في نهاية شهر يونيو الحالي في تونس حيث سيحل ضيفا علي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته للعام ٢٠١٩ .

رابط الأألبوم :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDmgxOJ5hEiXQnRKgbsMiFip6d_X6fwy-