كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منى عبد الغني: أقرأ عددا من السيناريوهات للمشاركة في عمل درامي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة منى عبد الغني، إنها تقرأ عددا من السيناريوهات للمشاركة في عمل درامي خارج الموسم الرمضاني.

وأضافت : أنا من مؤيدي فتح موسم جديد للمسلسلات بعيدا عن شهر رمضان حتى تأخذ حقها في المشاهدة.

تابعت : سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إلي عن مسلسل " زلزال " للنجم محمد رمضان خاصة أن الدور كان يحمل العديد من المفاجآت.

مسلسل "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سنيرجى، وبطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصرى، ونسرين أمين، ومنى عبد الغنى، وهنادى مهنى، وحسام داغر، ومصطفى منصور، ويوسف عثمان، وآية هلالى، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبي.