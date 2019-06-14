شكران مرتجى توجه رسالة الى امل عرفة بعد ازمتها الاخيرة!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 11:05 صباحاً - وجّهت الممثلة السوريّة شكران مرتجى رسالةً إلى زميلتها أمل عرفة الّتي أعلنت في الأيام الماضية إعتزالها الفن بسبب شعورها بالقرف، فماذا كتبت صاحبة شخصية “طرفة” لصديقتها “دنيا”؟

وفي التفاصيل، فقد كتبت شكران مرتجى “أمل عرفة لم ولن تكوني بحاجة شهادتي على ما قدّمتيه للفن غناء وكتابةً وتمثيلاً من إبداع، الخلاف لا يفسد للود ولموهبتك قضيّة. أنت في الذاكرة، كنت وستبقين، ولا تحتاجين مني دليلاً”.

وأضافت شكران مرتجى “هذا المنشور لأقول لك: نحن محكومون بالأمل وأنت الأمل. حتى محبتي لا تحتاجين لها، فمحبيكي كُثر، وأي عتب أعلم أنه محبة والقلب يتسع لمحبة الكون… وان أحببت الآخرين لا يعني كرهاً لأحد، هكذا أنا أحب الجميع فالله محبة”.

وأوضحت شكران مرتجى في ختام رسالتها “ملاحظة: هذا البوست لا لكي يصفق لي أحد ولا لأزيد عدد الفولورز ولا من أجل سكوب وأن أصبح حديث السوشل ميديا ولا تمسيح جوخ ولست بوقاً لأحد ولا لنيل دور ما. وإنما البوست لما ورد أعلاه فقط ولصيادي الماء العكر، صنارتكم اليوم خالية عذراً”.