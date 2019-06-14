شاهد.. كيم كاردشيان تلتقي ترامب وتعلن عن امر مهم!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 11:05 صباحاً - التقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، امس الخمس، الرئيس دونالد ترامب، في إطار جهودها بشأن إصلاح السجون.
وأعلنت كارداشيان أثناء تواجدها بجوار ترامب، أنها نجحت في توفيرها شراكة نقل جماعي للمساجين، الذي حصلوا على إفراج مبكر من أجل توصيلهم إلى مقابلات العمل.
وأشارت نجمة تلفزيون الواقع إلى أنه سيتم منح المساجين السابقين “كروت هدايا” من أجل تمتعهم بهذه الشراكة، مشيرة إلى “أنهم يرغبون في العمل والحصول على أفضل النتائج”.
وشكرت كارداشيان ترامب على “تعاطفه” في تفانيه لإصلاح العدالة الجنائية في أميركا.
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