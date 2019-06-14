ذا روك يحصد جائزة «الجيل»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي أن نجم الأكشن الأمريكي دواين جونسون المعروف بـ “The Rock”، قد حصد جائزة “الجيل” في حفل توزيع جوائز “MTV” للسينما والتلفزيون، والتي سيقدمها زكاري ليفي، يوم الاثنين 17 يونيو.

وقال إيمي دويل، المدير العام لشركة “MTV” إن “جونسون” أصبح واحدا من أكثر الممثلين المحبوبين في هذا الجيل، وأثبت خلال حياته المهنية، أنه قد يكون نجم أكشن وكوميديا، بجانب كونه أحد أعظم المصارعين المحترفين، في نفس الوقت.

وتذهب الجائزة إلى ممثلين محبوبين حولوا مساهماتهم المتنوعة في كل من السينما والتلفزيون إلى أعمال عائلية، وحصل عليها من قبل مجموعة من النجوم من بينهم كريس برات، ويل سميث، ريس ويذرسبون، روبرت داوني جونيور، مارك وولبيرج، ساندرا بولوك، جيمي فوكس، جوني ديب، بن ستيلر، آدم ساندلر، مايك مايرز، توم كروز وجيم كاري.

والجدير بالذكر أن آخر الجوائز التي حصل عليها “جونسون” وجوده ضمن قائمة “أفضل 100 شخص مؤثر” في مجلة التايم لعام 2019.