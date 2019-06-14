جينيفر لوبيز تخاف من الزواج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أصبح الثنائي العالمي المتمثل في المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، وخطيبها اليكس رودريجز لاعب البيسبول السابق، من أنجح الثنائيات فى العالم على مدار السنوات الماضية.

ويوجد بين الثنائي العالمي قصة حب شديدة، توجت بالخطوبة مؤخراً، ومع اهتمام عدد كبير من المواقع منذ فترة بموعد زواج الثنائى بعدما أكدت عدة تقارير فى وقت سابق عن نيتهما فى إعلان الأمر قريباً، إلا أنه بحسب تقرير أخير نشر فى جريدة الديلي ميل، فإن النجمة التي تخطت 49 عاما تخشى من تلك الخطوة.

ويأتي السبب في ذلك بأن جينيفر لوبيز لا تتحمل الدخول فى علاقة زواج فاشلة مرة أخري برغم المحبة التى تكنها لـ اليكس رودريجز خاصة أن الثنائى يعيشا حالياً أفضل لحظاتهما مثلما كانت تعيش فى السابق برفقة ثلاثة زيجات مرت بها فشلت جميعاً.

وكانت هذه الزيجات بصحبة نجم الغناء مارك أنتونى، والنجم بن أفليك كما ارتبطت قبلهما بزواج سبب لها مشاكل، رغم أنه لم يتخط عاما واحدا من أوجاني نوا الذى هددها فيما بعد بفضائح وتسريب فيديو جنسى بينهما قبل نجاحها فى إيقافه، .. كل تلك التجارب التي مرت بها جينيفر ربما تسببت فى عقدة لها من الزواج دفعتها لتفضيل الاستمرار فى علاقتها على هذا النحو من اليكس رودريجز، خارج إطار الزواج.