زفاف كريس برات على ابنة أرنولد شوارزينيجر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف العالمية من حفل زفاف الممثل والنجم الأمريكي كريس برات من الشابة كاثرين ابنة النجم العالمي أرنولد شوارزينيجر.

ويبدو أنه على الرغم من سرية الزفاف وخصوصيته، استطاع مصورو الباباراتزي من التقاط بعض الصور للحفل الذي جرى في “سان يسيدرو” بالمكسيك، وكان الزواج قد تم بعد 5 أشهر على خطوبة برات على كاثرين في شهر يناير الماضي.

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وكان النجم والممثل الأمريكي الشاب كريس برات، قد دخل مرحلة جديد من حياته، وذلك بارتباطه بالأبنة الكبرى لنجم الأكشن العالمي أرنولد شوارزنيجر، والتي تدعى كاثرين شوارزنيجر.

وبحسب موقع تي ام زد المعني بأخبار المشاهير، فان والدة كاثرين، هي التي شجعت على نمو هذه العلاقة بتخطيطها بنفسها للقاء أبنتها بنجم أفلام حراس المجرة، في أكثر من لقاء رومانسي بعد أن أصبح متاح عاطفيا، وذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة منذ بضعه أشهر.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي كريس برات، البالغ من العمر 39 عاما، كان يتلقى في كل مرة أسئلة من الصحفيين عن هذه العلاقة، وكان يرفض التعليق، وهو ما زاد من تأكيدها في نظر الإعلام.