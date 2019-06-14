ريم البارودي تستجم على شواطئ السخنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ريم البارودي إلى شاطئ العين السخنة من أجل قضاء أجازة المصيف.

ريم ظهرت في صور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي على الشاطئ بملابس البحر، مع عدد من الأصدقاء.

الفنانة منة جلال نشرت فيديو لها وصور مع ريم، حيث كانت ترتدي المايوه هي وريم، وشكرت ريم بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها.

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الصور حازت على إعجاب الجمهور ولم تخلو التعليقات أيضا من الانتقادات بسبب جرأة ملابس ريم البارودي والتي اعتادت الظهور مؤخرا بالقفطان المغربي.

ريم تغيبت عن السباق الرمضاني هذا العام، بينما عرض لها قبل رمضان مباشرة مسلسل «قيد عائلي»، والذي حقق نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك به عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، بوسي، ميرفت أمين، منة فضالي، محمد نجاتي، ومحمد محمود عبدالعزيز.

ورغم تغيب ريم عن رمضان إلا أنها كانت موضع حديث الجمهور بعدما زج باسمها مجددا في قضية طلاق زوجها السابق الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.