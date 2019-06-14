هل تعرّضت بيرين سات للخيانة من زوجها؟

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن ألمحت النجمة التركية بيرين سات أخيراً، بطريقة غير مباشرة، وكأنها انفصلت عن زوجها النجم التركي كينان دوغولو، يبدو أن شائعات جديدة تحيط بعلاقتهما، رغم أن الأخير ساندها في محنتها وحزنها على صديقها المصوّر التركي آيكوت كومارت الذي رحل أخيراً.

وبعد أن نشرت سات التغريدة التي وكأنها ألمحت فيها عن انتهاء علاقتها بزوجها، رجّحت الصحافة التركية سبب الانفصال بين خيانة دوغولو لسآت وبين وقوع مشكلات طبيعية بينهما لا علاقة لها بالخيانة.

وقالت النجمة التركية في تغريدتها المذكورة إنها تشكر زوجها على أنه وُلد ليحبها، ورغم أنها استيقظت ذات ليلة ووجدته فاقداً براءته التي عهدتها به، لكنها لم تندم على دموعها التي ذرفتها من أجل حبّها له؛ “فالكل يتساءل متى “ستنفصلان”، ولكن لم يسأل أحد عن مشاعرنا التي نشعر بها كل منا تجاه الآخر، دمت لي صديقاً وحبيباً ورفيقاً”.

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وفور نشرها هذه الكلمات المؤثرة، روّجت بعض المواقع التركية والصحافة التركية أن سات قد تكون تعرّضت للخيانة من زوجها دوغولو خلال الفترة الماضية، وأن هذا هو السبب الرئيس لاضطراب علاقتهما الزوجية كثيراً في الفترة السابقة.

في السياق نفسه، أجرى أوزان دوغولو شقيق كينان دوغولو لقاء صحافياً أخيراً عن حقيقة انفصال شقيقه وزوجته وأكد خلال اللقاء أن ثمة مشكلات تجمع الزوجين ولكنها مشاكل طبيعية تقع في أي علاقة زوجية، مشدّداً على أنهما حالياً على ما يرام ولا نيّة لطلاقهما.

وكانت الممثلة التركية أحرجت أحد الصحافيين أثناء وجودها في عزاء صديقها المصوّر آيكوت عند سؤاله لها عن شائعات انفصالها، ما جعلها تخرج عن سيطرتها وتطرده من العزاء لعدم احترام الموقف والتدخل في أمور خاصة في غير وقتها.