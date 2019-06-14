دونالد ترامب معجب.. بـ ريهانا؟

متابعة بتجـــــــــرد: نشر الكاتب هيبن نجاتو جزءاً من حديث النجمة العالمية ريهانا في الصحافة، التي تحدّثت فيه عن ضرورة تخصيص الإنسان وقتاً لنفسه، وعلّق عليها بقوله: “كل مقابلة جديدة مع ريهانا تجعلني أقوى”.

واللافت للنظر هو علامة الإعجاب التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تدوينة هيبن، التي تحدّث فيها عن ريهانا ونشر جزءاً من حوارها.

وكانت ريهانا صرّحت في حوارها قائلة: “لقد بدأت فقط في العامين الأخيرين بإدراك أنّك بحاجة إلى تخصيص الوقت لنفسك، لأنّ صحتك العقلية تعتمد على ذلك، إذا لم تكن سعيداً، فلن تكن سعيداً حتى في فعل الأشياء التي تُحِبّها أشعر بأنّه عمل روتيني، لا أريد أبداً أن أشعر بالعمل كعمل روتيني. إنّ مهنتي هي هدفي، ولا ينبغي أن أشعر أبداً بأيّ شيء آخر غير مكان سعيد”.

وأضافت في التصريح الذي أثار إعجاب ترامب: “لقد جعلت الأشياء الصغيرة أمراً كبيراً، مثل المشي أو الذهاب إلى متجر البقالة… دخلت في علاقة جديدة، وهذا أمر مهم بالنسبة إليّ… كنت بحاجة إلى تخصيص وقت لذلك. تماماً مثلما أقوم برعاية أعمالي، أحتاج إلى رعاية هذا أيضاً”.