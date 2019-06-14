بعد اعتزالها الفن.. أيمن زيدان يوجه رسالة إلى أمل عرفة

متابعة بتجـــــــــــرد: وجه الفنان السوري أيمن زيدان رسالة إلى الفنانة أمل عرفة من خلال صفحته على موقع فيسبوك بعد إعلانها اعتزال الفن قبل أيام .

وقال أيمن زيدان في رسالته: “الغالية أمل عرفة.. كوني واثقة ان كل ما تعرضتي له في الآونة الأخيرة لن يغيّر حقيقة أساسية أنك واحدة من أهم ممثلات جيلك”.

وأضاف: “موهبتك النادرة لن يهزمها الجحود الذي على مايبدو صار قدر الكثير من المبدعين في ظل الذائقة السائدة…دمتِ واحدة من أيقونات الدراما السورية”.

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وأعلنت الفنانة أمل عرفة اعتزالها الفن قبل أيام من خلال تصريح أرسلته لصحيفة “الأخبار” اللبنانية جاء فيه “اعتزلت الفن، سأتركه لأهله.. هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي”.

وكانت أمل عرفة قد أثارت موجة من الجدل بعد أن قدمت لوحة من مسلسل كوميدي عرض في رمضان الماضي يحمل اسم “كونتاك”.

ويتحدث المشهد عن قيام عناصر “الخوذ البيضاء”، بتصوير مشاهد مفبركة لمساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.