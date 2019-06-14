صدمة من “آبل” لمستخدمي آيفون الجديد – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: في قرار وصفه مستخدمون بالصادم، أعلنت شركة “آبل” قرارها بتغيير تصميم كابل الشاحن في هاتف “آيفون” المقبل.

ووفقا لموقع “هاينوبيتي” المهتم بأخبار التكنولجيا، تعمل الشركة العملاقة على تزويد هواتفها القادمة بمنفذ شحن USB-C، كما فعلت مع جهاز iPad Pro 2019.

وبهذا التغيير، تكون كابلات الأيفون المستخدمة حاليا عديمة الفائدة، ما يجبر العملاء على شراء الكابل الجديد.

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وتبيع شركة آبل كابلات USB-C على موقعها الإلكتروني مقابل 20 جنيها إسترلينيا، ما يعادل 25 دولاراً أمريكياً.

ورصد هذا التغيير أحد الخبراء عندما لاحظ شكل أيقونة الشحن في الأيفون بعد تثبيت نظام iOS 13، والتي تغيرت لتبدو كحاسب نقال يتم شحنه بكابل USB-C.

ويؤكد هذا التسريب الشائعات السابقة بأن شركة آبل بصدد تغيير شواحنها للمرة الثالثة خلال 12 عاما.