خطابات حب تباع بـ876 ألف دولار

أعلنت دار "كريستيز" للمزادات، الخميس، بيع مجموعة خطابات حب كتبها المغني والشاعر الغنائي الكندي ليونارد كوهين للمرأة التي كانت مصدر إلهام لرائعته "وداعا ماريان" بنحو 876 ألف دولار.

وأشارت الدار إلى تجاوز بعض هذه الخطابات 5 أمثال السعر الذي كان متوقعا لها قبل المزاد.

ويسجل أرشيف الخطابات المُكون من 50 خطابا علاقة كوهين وماريان إيلن في الستينيات، وصعوده من شاعر يشق طريقه بجهد إلى موسيقي شهير.

Advertisements

وبيع الخطاب الأغلى ثمناً الذي كتبه كوهين في ديسمبر/كانون الأول 1960 وعنوانه "وحدي وقواميس اللغة الضخمة" بنحو 56250 دولاراً مقارنة بالسعر المتوقع قبل المزاد والذي بلغ 10 آلاف دولار.

وأوضحت دار "كريستيز" إن خطابا آخر كتب عام 1964 وعنوانه "مشهور ولكن خاو" بيع بنحو 35 ألف دولار.

والتقى كوهين، إيلن المولودة في النرويج، في جزيرة هيدرا اليونانية عام 1960 قبل أن تصبح مصدر إلهام له في كثير من أشهر أغانيه.

وتُوفيت إيلن بعد صراع مع سرطان الدم في أوسلو في يوليو/تموز 2016 عن 81 عاما، ولحق بها كوهين في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه وبالمرض ذاته عن 82 عاماً.

وكانت الخطابات بحوزة عائلة إيلن، فيما لم يتم الكشف عن المشترين.