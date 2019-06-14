زين عوض ومفاجأة خليجيّة قريبًا

أكدت النجمة الأردنية زين عوض أنها وصلت إلى اللمسات الأخيرة على مشروع أغنية جديدة باللهجة الخليجية البيضاء، كاشفة عن تعاون يمني مصري أردني إماراتي فيها.

وقالت زين في تصريحات خاصة إن الأغنية الجديدة يشترك فيها زملاء من جنسيات عربية عديدة: “هي من كلمات شاعر يمني وألحان موسيقي مصري وتوزيع أردني”.

وكشفت عن تعاونها فيها مع سفير اللحن فايز السعيد الذي ستسجل الأغنية في أوستوديوهاته.

وعبرت عن سعادتها لغنائها باللهجة الخليجية متمنية الوصول إلى أكبر عدد من محبي هذا اللون المحبب.

إلى ذلك كشفت زين عن هديتها الجمهور العربي في عيد الفطر وهي عبارة عن أغنية غير مسبوقة لها نطقت فيها باللهجة الشعبية المصرية.

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وتم تنفيذ مشروع الأغنية في القاهرة بإشراف عبد العظيم خلاف وإنتاج من شركة سنتشري ميوزك، وتم إطلاقها عبر شركة قنوات على يوتيوب.

وكتب الكلمات إسلام خليل فيما تولى توزيعها زيزو فاروق ووضع ألحانها هاني فاروق.

وتقول الأغنية في مطلعها: كل عام وانتم بخير/يلي تحت ويلي فوق/وأنت يلي ملكش غير/جوا قلبي غرام وشوق

زين وفي تصريحاتها الخاصة اعتبرت الأغنية بمثابة هدية منها لجمهورها في البلاد العربية ، متمنية أن تنال إعجاب الجميع.

وأشارت إلى أن الأغنية عبارة عن فاصل جرأة نفذته لكونها قدمتها باللهجة المصرية الشعبية ولأول مرة في مسيرتها مؤكدة الفارق بين الأغنية والأعمال السابقة لها.

ووجهت تحياتها ومباركتها لكل البلدان العربية بمناسبة عيد الفطر، مشيرة إلى رغبتها بمعايدة كل شخص على حدا لو سمحت لها الظروف بذلك.

إلى ذلك تدخل زين عوض مرحلة البروفات والتدريبات استعدادا للمشاركة في مهرجان جرش بالأردن إلى جانب الفنان العربي لطفي بوشناق.