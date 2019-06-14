شكران مرتجى تعلّق على قرار أمل عرفة بالاعتزال

Jun 14, 2019
بعد ان اجتاح في الأيام الماضيّة مواقع التواصل قرار اعتزال الممثلة السورية أمل عرفة مهنة التمثيل، كان لزميلتها في الوسط الفني الممثلة شكران مرتجى رأياً في الموضوع حيث كتبت منشوراً على حسابها على فايسبوك جاء فيه:
“أمل عرفة لم ولن تكوني بحاجة شهادتي على ما قدمتيه للفن غناءاً وكتابة وتمثيل من إبداع، الخلاف لا يفسد للود، ولموهبتك قضية، أنت في الذاكرة كنت وستبقين لا تحتاجين مني دليل هذا البوست لأقول لك نحن محكومون بالأمل وأنت الأمل … حتى محبتي لا تحتاجين لها فمحبيكي كثر وأي عتب أعلم أنه محبة والقلب يتسع لمحبة الكون… وان أحببت الآخرين لا يعني كرهاً لأحد …..هكذا أنا أحب الجميع فاالله محبة“.
وتابعت موجهة ملاحظة جاء فيها: “هذا البوست لا لكي يصفق لي أحد ولا لأزيد عدد الفولورز …ولا من أجل سكوب …وأن أصبح حديث السوشل ميديا… ولا تمسيح جوخ… ولست بوقاً لأحد ولا لنيل دور ما وإنما البوست لماورد أعلاه فقط ولصيادي الماء العكر صنارتكم اليوم خالية عذراً“.
وكان خلافاً قد وقع بين الممثلة شكران مرتجى وأمل عرفة مؤخراً بعد ان رفضت شكران ان تختار بين امل عرفة وماغي بوغصن لأن علاقة صداقة تجمعها بهما لذا قررت ان تأكل الطبق والذي لا تحبه من أجل ان تتجنب الاجابة في برنامج “اكلناها”. ويبدو ان الفنانة امل عرفة لم يعجبها التزام شكران الصمت فردت عليها.
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أمل عرفة تهجر عالم الفن
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