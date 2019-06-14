نادين الراسي تهاجم بولا يعقوبيان وتدافع عن سوزان الحاج: أعداؤك خلايا لداعِش

هاجمت الممثلة نادين الراسي النائب بولا يعقوبيان بشكل عنيف جداً متهمة إياها بتغيير مواقفها بين الأمس واليوم.

ونشرت نادين فيديو عبارة عن “بولا يعقوبيان بين الامس واليوم”، ظهر فيه تصريحات لـ يعقوبيان تدافع فيها في البداية عن المقدّم سوزان الحاج ثم لاحقاً تصريحات وهي تدينها.

فعلّقت نادين الراسي على الفيديو قائلة: “أمّا بالنسبة للنائب بولا يعقوبيان، لو سمحتِ عيديلي من الأوّل ضيّعت شويّ ما فهمت سامحيني صديقتي وخديني ع قدّ عقلاتي“.

ثم غرّدت “الراسي” مرة ثانية مدافعة عن “الحاج” ومهاجمة “يعقوبيان” وكتبت: “سوزان الحاج حبيش أعداؤك شبكات وخلايا لداعِش والعدوّ لأنَّك يا بنت الخال كنت بالمرصاد و دائما على حقّ أمّا اليوم فبقايا إناث… لا تهتمّي يا بطلة بأفعالك وليس بثرثراتِك…. سيّدة من بلادي شرف لعائلتي ولكلّ سيّدة #الحق_يسود“.

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تغريدات نادين لم تمر مرور الكرام، فردّت “يعقوبيان” عليها بتغريدتين الأولى دافعت فيها عن نفسها عندما وقفت الى جانب سوزان الحاج وقالت: “حبيبتي نادين كنت عم دافع عن سوزان لما كانت عم تنطرد من شغلها لأنها عملت لايك لتويت وهيدا الدليل اني بدافع عن “المظلوم” يومها لم نكن نعرف انها تستطيع تلفيق تهمة لبريء وتنتقم من واحد مسكين. دافعت عن سوزان اكثر من مرة لما كنت مفكرتها مظلومة ومش ظالمة وشريرة راجعي التواريخ والملف منيح“.

أما التغريدة الثانية لـ “يعقوبيان” تمنت فيها على نادين أن لا تكون أداة تستخدمها السلطة لأغراض وضيعة وكتبت: “ما تخلي احزاب السلطة والأجهزة تستخدمك لأغراض وضيعة. انضمي للناس اللي عم تدافع عن بلد فقد بفضلهم كل مقومات الوطن وصار بؤرة مسرطنة. صدقيني هني الكذابين المضللين اصحاب الصفقات ع حساب صحتنا لاقينا السبت الساعة ٦ رح نتظاهر رفضًا للسياسات البيئية المدمرة ودمتي نجمة جميلة مع الحق“.

واستمر الردّ على الردّ وعلّقت نادين الراسي على بولا يعقوبيان موضحة وكتبت: “صديقتي پولا سعادة النّائب، المقصود من كلامي وبكلّ محبّة أنّ هناك ما تجهليه فيما يخصّ ملفّ المقدّم سوزان الحاج ..العميد عبدالله رئيس المحكمة العسكريّة بعد ٨ جلسات ماراتونية على مدى سنة أعطى حكم البراءة وبقناعة كاملة وهو راضٍ على حكم المقدّم حاج مئة في المئة“.

ولفتنا الردود على تغريدات نادين التي تفاوتت بين مؤيد لها ومعارض كالعادة، حيث انقسم الجمهور اللبناني الى معسكرين منهم مع بولا ومنهم مع نادين.

واللافت ان هناك تغريدات مليئة بالتنّمر على نادين كـ “عقد عقلاتكِ قبل حبة الSipralex ولا بعدها؟ خليكِ بالFashionista Mode تبعك وبلالك هل فوتات البلا طعمة” وتغريدة أخرى “خودوها عل قد عقلها بس اذا لقيتو”.

نذكر ان المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، قد اختتمت محاكمة المقرصن ايلي غبش، المتهم بجرم “فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني”. والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بتهمة التدخل في هذا الجرم، وطلب كف التعقبات عنها.