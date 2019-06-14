بيومي فؤاد يسب ويهاجم رامز جلال لهذا السبب.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الغضب العارم سيطرت على الفنان المصري بيومي فؤاد، بعد أن نفذ الفنان رامز جلال فيه مقلبًا أصابه بالفزع في كواليس تصوير فيلمه «سبع البرمبة» الذي يخوض به المنافسة السينمائية في دور العرض المصرية والعربية خلال موسم عيد الفطر.

وبحسب الفيديو الذي نشرته إحدى الصفحات التي تهتم بأخبار النجوم والمشاهير على إنستغرام، فإن الفنان بيومي وجه له السباب والشتيمة؛ لأن رامز لم يتخلِ عن فكرة المقالب.

ويظهر الفيديو كواليس المقلب الذي نفذه رامز جلال في بيومي فؤاد، حيث أصاب "جلال" بيومي فؤاد، بحالة بفزع ممزجة بالغضب؛ بسبب استخدم رامز صفارة "تيت" أكثر من مرة بما أغضب وأفزع بيومي.

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ويظهر بيومي في الفيديو، جالسًا في كواليس تصوير أحد المشاهد في "سبع البرمبة"، ويدخل جلال بصافرة كبيرة كالتي كان يمسكها لإزعاج ضيوفه في برنامج "رامز في الشلال"، فيفزع بيومي فؤاد من صوتها ويبدأ في السباب.

وكان "رامز" قد نفذ عددا من المقالب بأبطال فيلمه، منهم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن.

فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبد الرحمن، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومها أبو عوف.