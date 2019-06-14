نانسي عجرم تحيي أول حفل غنائي لها في السعودية.. شاهدي موقفها الإنساني مع طفلة من "ذوي...

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، في أول إطلالة لها هناك، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الفني، الذي تحتضنه المدينة الساحلية في الفترة بين يونيو الجاري ويوليو المقبل.

وأعربت النجمة اللبنانية، عن سعادتها بأول حفل لها في السعودية، إذْ وجهت الشكر للجمهور السعودي الذي حرص على حضور الحفل، وشكرت مجموعة mbc التي نقلت الحفل عبر شاشتها.

وقالت نانسي، في بداية الحفل، "أشكر كل فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نقضي سهرة حلوة، ويارب تكون مواسمنا كلها فرح وسعادة".

وأمتعت النجمة اللبنانية الجمهور بباقة من أفضل أغانيها، حيث قدمت أغاني: "بدنا ندلع الجو، إحساس جديد، ما تيجي هنا، آه ونص"، وغيرها من الأغاني.

وشهد حفل النجمة اللبنانية موقفًا إنسانيًا، حيث شاهدت طفلة من "ذوي الهمم"، تتفاعل معها بالرقص والغناء، فدعتها للصعود للمسرح كي تشاركها إحدى أغانيها، قائلًة لها "ما تيجي هنا وأنا أحبك".

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وصعدت الطفلة داليا باسنان، للمسرح وغنت معها أغنيتها الشهيرة "ما تيجي هنا"، وتمايلت الطفلة داليا، مع نانسي على المسرح، في حفلها الذي استقبله المسرح الروماني، في الواجهة البحرية بمدينة جدة.

وشهد موقع "تويتر"، عددًا من التغريدات التي أطلقها الرواد مُعربين فيها عن سعادتهم بتواجد نانسي عجرم، في السعودية، فقالت متابعة: "حفلة رائعة، جمهور ردد أغاني نانسي، صوت وإحساس دخل قلوب الكل، نانسي عجرم وبس".

وأضافت أخرى، "أشعلت محبوبة الملايين نانسي عجرم المسرح بجمال صوتها وإحساسها وإطلالتها وأناقتها، وغنت باقة من أروع أغانيها في أجواء مليئة بالحب والفرح ووسط حشد جماهيري ضخم".

يُذكر أن نانسي عجرم، تواصل العمل على ألبومها الجديد، إذ تستعد لدخول الأستوديو قريبًا لتسجيل أغاني الألبوم.