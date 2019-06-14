سيرين عبدالنور تتحدث مجددًا عن مشاهدها الجريئة مع تيم حسن.. هذه حدودي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور، أنها تضع حدودًا لمشاهدها الجريئة في الأعمال التي تشارك فيها، لافتًة إلى أن مشاهدها الجريئة التي ظهرت مع النجم السوري تيم حسن، في الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة - الحصاد"، تمثل أقصى درجات الجرأة.

وشددّت النجمة اللبنانية في مقابلة إذاعية ببرنامج "جمعتنا الحلوة"، الذي يذاع عبر أثير إذاعة "أنغامي"، أنّ زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، لم ينزعج من هذه المشاهد، كونها تناسب الحدود التي وضعتها لنفسها، إضافة إلى أن زوجها كان يحضر معها أثناء التصوير.

وطلبت "عبدالنور’"، من مذيع البرنامج الحديث عن مشاهدها الجريئة مع تيم حسن دون أي شعور بالحرج، وذلك بعدما حاول إخراج فريد رحمة، من ستوديو تصوير البرنامج وتناول القهوة كي لا يُعرضه للإحراج.

وأكدت بطلة "الهيبة - الحصاد" في جزئه الرابع أنها وضعت لنفسها محظورات عند دخولها مجال التمثيل، منوهًة أن هناك فرق بين كونها الآن متزوجة، وقبل زواجها، فمثلًا مشاهد "القُبلات" كانت مرفوضة تمامًا لأنها تزوجت.

وأشارت إلى أن رفضها لمشاهد القبلات، لا يُعد انتقاصًا من زملائها الذين يؤدون هذه المشاهد، ولكنها لأنها وضعت حدودًا لنفسها.

Advertisements

واستطردت النجمة اللبنانية، قائلًة: "أنا سيدة شرقية"، مردفًة أن هذا من أسباب عدم ظهورها بمشاهد تحمل قبلات حميمة في أعمالها.

وأوضحت أنها تحافظ على مظهرها أمام ابنتها حتى لا تراها في مثل هذا الموقف.

يُذكر أن مسلسل "الهيبة - الحصاد"، الجزء الرابع من بطولة تيم حسن، سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، ومن تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي.