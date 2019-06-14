تامر عاشور يتحدَّث عن كواليس "أيام" ويؤكد أن جمهوره يحب الشجن

كشف الفنان تامر عاشور كواليس أحدث ألبوماته "أيام"، وتحدَّث عن أسرار وتفاصسب بداياته الفنية، فيما قدَّم الـ"بلاي ليست" الخاصة به.

حل الفنان تامر عاشور، ضيفا على برنامج "اصحى بإينرجي" الذي يقدمه باسم كميل على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس في حوار تناول كواليس أحدث ألبوماته "أيام" وكذلك بداياته الفنية، كما قدم "عاشور" خلال الحوار الـ"بلاي ليست" الخاصة به، وكذلك قدم بعض الألعاب برفقة باسم كميل.

وتحدث تامر الذي حلَّ ضيفا على برنامج "اصحى بإينرجي" الذي يقدمه باسم كميل على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس، عن أحدث ألبوماته، "أيام" الصادر حديثا، منوها أن بداية العمل في الألبوم تعود لشركة الإنتاج، وأضاف، "كان عندي حرية اختار ما أريده وأنفذه بالشكل الذي يروق لي، وأوجه الشكر إلى فريق عمل الألبوم بالكامل، والحمدلله ربنا وفقني أعمل توازنا بين الأغاني الدرامية والفرايحي في الألبوم".

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وقال عاشور "إن 99.9% من الجمهور يعتقدون أن جميع أغانيه حزينة، إلا أن الحقيقة أنه أصدر العديد من الأغاني "الفرايحي" أو العاطفية التي تركت بصمة مع الجمهور مثل "أنا عشت معاك حكايات" و"أنا راجع" و"بيت كبير".

وفسر عاشور تعليقات الجمهور فيما يتعلق بالأغاني الحزينة، بأن الناس عادة يحبون الشجن أيا كانت الكلمات أو الموضوع حتى لو كانت الكلمات عاطفية.

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ووجه عاشور الشكر لشقيقه ووالدته وعائلته على دعمهم الكبير له طوال مشواره الغنائي، مشيرًا إلى أن أغنية "من غير ما أحكيلك" هي أكثر أغاني الألبوم إرهاقا، لأنها في النسخة الواحدة يتم تسجيلها على مرتين بطبقتين مختلفتين، لأنه في نهاية الأغنية تتغير الطبقة، لافتا إلى أنه تقرر تغيير الطبقة وبالتالي سجلها مرتين أخريين، وكشف أن أغنية "حبيبي إنت حبيبي" هي آخر أغنية انضمت للألبوم بينما "أيام" هي أولى الأغنيات.

وأوضح أنه يصدر قريبا كليب "من غير ما أحكيلك" ثم يصدر بعده كليب "أيام"، وقال، "بدأت أسمع ألحانا جديدة للألبوم الجاي، وبدأت تكوين ورشة عمل بدري بدري عشان ماتأخرش تاني".

وقال تامر على المستوى الشخصي، "إنه قرر تسمية ابنته البالغة من العمر 5 شهور حاليا باسم "أيام" على اسم الأغنية والألبوم"، وأضاف أنه يشعر بالغيرة الصحية تجاه أي شخص يُقدِّم عملًا جيدًا، وكشف أن أول أجر تقاضاه كان 20 جنيها، وكان وقتها طفلا في الـ 15 من عمره، حيث يلعب على الأورج على مسارح المدارس.

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