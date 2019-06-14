محمد الشرنوبي يخطبُ مديرة أعماله سارة الطباخ

فاجأ الفنّان المصريّ الشّاب، محمد الشرنوبي، الوسط الفنيّ بإعلان خطبته على مديرة أعماله سارة الطباخ، بعد حملة تكهّنات، توقّعت ارتباطهما، إثر تكرار ظهورهما في مناسبات مختلفة.

ونشرت سارة الطباخ، فيديو من الحفل عبر "إنستغرام"، وعلّقت عليه قائلة: "رسميا مخطوبة لمحمد الشرنوبي".

وظهر في الفيديو الفنّان محمد الشرنوبي، متواجدًا بمنزل سارة الطباخ، ويقرأ الفاتحة مع الأهل والأقارب.

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وتلقّى الوسط الفنّيّ، والجمهور، نبأ ارتباط الثّنائيّ بسعادة، وانهالت التّهاني عليهما، من قبل زملائهم الفنّانين والجمهور، متمنّين لهما خطبة سعيدة، وزواجًا قريبًا، وحياة هادئة.

وتُعدّ سارة الطباخ، مديرة أعمال الشرنوبي، ورئيس الشّركة المنتجة لجميع ألبوماته وأعماله، وعادة ما تظهر معه في المناسبات المختلفة.

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يُذكر أنّه سبق ونشرت سارة عدّة صور تجمعها بالشرنوبي، الأمر الذي رجّح وجود علاقة حبّ بينهما.

على الجانب الآخر، فإنّ آخر أعمال الشرنوبي فيلم "الممر"، الذي يُعرض حاليًا بالسّينما، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم، وقام بتأليف الأغاني، الشّاعر أمير طعيمة.

وحقّق الفيلم إيرادات مرتفعة ونجاحًا كبيرًا، ويناقش المرحلة الزّمنيّة بدءًا من حرب 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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