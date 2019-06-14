محمد عسّاف يطلّ على جمهوره بـ"شكل جديد" صادم

أطلّ الفنان الفلسطيني محمد عساف بصورة أظهرت تغيّرًا كبيرًا في شكله، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان عن أخبار جديدة تخصه، غير أن عددًا من جمهوره ركّز فقط في الصورة بسبب اللوك الصادم الذي ظهر به.

وشاركت صفحة عبر "إنستغرام"، صورة "عساف" لتعلن عن مفاجأة سارة لمحبي النجم الفلسطيني خلال وقت قريب، بينما هنأ البعض نجمهم على أغانيه الأخيرة الناجحة.

وتساءل عدد من محبي "عساف"، عن المفاجأة التي سيعلن عنها قريبا، وبخاصة أنه طرح بعض أغانيه الجديدة منذ أيام، فحقّقت نجاحًا كبيرًا، وحصلت على نسب مشاهدات عالية، كما تساءلوا عن سبب ظهور عساف بهذه الطريقة، حيث بدا واضحًا من خلال اللوك الجديد مدى التغيّر الذي طرأ على شكله.

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يذكر أن عساف يعيش حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لمشاركته ضمن مهرجان موازين "إيقاعات العالم"، يوم الرابع والعشرين من يونيو الجاري في المغرب.

كان الفنان الفلسطيني محمد عساف استطاع أن يحصد ملايين المشاهدات في فترة قياسية، بأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "بصراحة"، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، ومن توزيع عثمان عبّود، علمًا بأنه جدّد التعاون معهم، بعد الانتشار الساحق لأغنية "مكانك خالي"، التي حققت 100 مليون مشاهدة خلال أشهر فقط.

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