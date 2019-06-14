أمينة تُعرب عن سعادتها بردود الفعل على "السهرة ولعانة" في الخليج

أعربت المطربة أمينة عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها وخاصة من منطقة الخليج علي أغنيتها الجديدة التي عرضت تحت اسم "السهرة ولعانة" على العديد من القنوات، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، والتي تقدمها باللهجة الخليجية البيضاء، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة.

ويُذكر أن الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، وقالت أمينة "إن الكليب قدمته مع المخرج جميل جميل المغازي، والذي تتفائل بالعمل معه، حيث يقدمها بشكل مختلف، وتم تصويره خلال 24 ساعة فقط، ولكنهم عملوا علي تفاصيل وشكل الكليب منذ أكثر من 6 أشهر حتي وصلوا إلى أن يتم تصويره في شكل بسيط كسهرة لها طابع غير تقليدي كما هو متعارف عليه ليكون الشكل جديد حتي علي منطقة الخليج".

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وقالت، عن تقديمها أغاني بلهجات مختلفة خلال ألبومها الأخير "عملت علي الألبوم منذ 3 سنوات ونصف تقريبًا، فاضلت بين العديد من الأغاني كثيرًا من حيث الواقعية والعصرية، وكان لدى إصرار وطمع فني لأثبت للجميع جمهورا ونخبة أنني قادرة على غناء جميع ألوان الموسيقى، وأن أعكس من خلاله حبي لغناء الراي والخليجي وألحانه وكذلك النوبي والأغاني الدرامية، ولذلك اخترت أغنية من كل لون موسيقى لقياس أذواق الجماهير من خلالها.

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وأضافت، أعتبر ألبوم "اللى راحوا" نقلة في مشواري مع الغناء والفترة المقبلة ستشهد غنائي لألوان موسيقية جديدة تمامًا بالنسبة لي.

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