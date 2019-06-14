دينا الشربيني تتحدث عن علاقتها بـ"عمرو دياب" علانية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت:: تحدثت الفنانة دينا الشربيني بشكلٍ علني لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب وحبها له عبر برنامج "أسرار النجوم" مع الاعلامية أنجي العلي. حيث عبّرت عن إعجابها بشخصيته كرجلٍ طيب وحنون ومندفع ومحب للحياة و"جدع", وقالت أنه غيّر حياتها بتأثيره الايجابي بسبب خبرته الواسعة بالحياة. مشيرةً إلى أنها تستشيره ووالدها بكل خطواتها.

وإذ أشارت لتعلقها بكل أغنياته التي تحاكي واقع الناس بمواضيع حصلت أو ستحصل مع أي إنسان، واعترفت بعمق العلاقة بينهما دون تأطيرها، اعتلت البسمة وجهها حين قالت لها المذيغة "والناس حابينكم مع بعض.. انتو حاجة حلوة لبعض". فعلقت: "عمرو دياب بني آدم لازم ينحب".



Advertisements

وتطرقت خلال اللقاء الإذاعي لمسلسلها "زي الشمس" الذي عُرِضَ في شهر رمضان الماضي حيث قالت أن شخصيتها قريبة جداً من شخصية نور التي جسدتها فيه. لكنها وصفتها بالـ"عبيطة" والطيبة جداً والتي تتلقى الجرح تلو والآخر. وقالت أن المتابعين تفاعلوا مع الأحداث لدرجة الغضب من حبها المستمر لـ"عمر" رغم خيانته لها، وكرهوا الفائض في طيبتها حتى وصل بهم الأمر ليرسلوا لها تعليقات تقول "عاوزين نضربك.. خلاص".

ورداً على سؤال حول تقبلها لواقع الحب الذي عاشته في المسلسل بحياتها الطبيعية، قالت أن "الحب بضعف ما ينفعش" ويجب على الفتيات أن يعززن أنفسهن وأن لا يتمسكن بالحب بهذا الضعف.



