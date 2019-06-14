شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حنان ماضى تلتقى جمهورها فى دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة حنان ماضى إلى ذكريات حقبة التسعينيات خلال حفلها المقام فى الثامنة مساء اليوم الجمعة 14 يونيو على المسرح الصغير، حيث تلتقى بجمهورها لتقدم مجموعة من أشهر أعمالها الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة منها شباك قديم ، شدى الضفاير ، بحلم وافتح عنيا ، ليلة عشق ، عدى الهوا ، يا ليل يا عين ، امتى الكلام يبتدى ، مفيش ف الاغانى ، عصفور ، غناك يا بحر الى جانب عدد من اعمالها الحديثة منها البنت اللى سهرانة .

يذكر أن المطربة حنان ماضي تخرجت في معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر ، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان أول ظهور لها من خلال تتر مسلسل اللقاء الثاني ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان علي الحجار.

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اصدرت أول البوم لها بعنوان " عصفور في ليلة مطر " وحقق شهرة كبيرة، كما أطلت علي جمهورها من خلال برنامج أضواء المدينة الذي كان ينتظره عشاق الطرب .