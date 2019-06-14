شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى الدراما.. ياسر جلال يتجه للسينما بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحاته المتتالية فى عالم الدراما التليفزيونية، وآخرها مسلسل "لمس أكتاف"، يستعد النجم ياسر جلال لتقديم فيلم سينمائى يشهد أولى بطولاته المطلقة فى الشاشة الفضية، حيث يواصل قراءة عدة سيناريوهات أحدها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، الذى عقد بالفعل عدة جلسات عمل مع "ياسر"، خلال الفترة الماضية للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل المقرر أن يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن النجم ياسر جلال حقق نجاحا جماهيريا كبيرا خلال موسم رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف"، وشاركه البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى ومحمد عز وشريف الدسوقى وآخرون، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى.

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يشار إلى أن ياسر جلال ظهر مع شقيقه رامز جلال فى فيلم "سبع البرمبة" والمعروض حاليا فى السينمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز جلال عدد من نجوم الفن بينهم جميلة عوض، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، والفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.