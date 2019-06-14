10 صور ترصد الشبه بين هيفاء وهبي وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، التي يتابعها أكثر من ربع مليون شخص عبر حسابها بموقع "إنستجرام" بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها الفنانة هيفاء وهبي.
وخطفت زينب أنظار متابعيها بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها.
زينب هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول رجل الأعمال نصر فياض، وانفصل عنها عام 1998، وأصر على الاحتفاظ بحضانة ابنتهما الوحيدة، ليبتعد تماماً عن عالم الشهرة والإعلام حتى يربي ابنته في هدوء وبشكل طبيعي.
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