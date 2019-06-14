كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. آخر إطلالة للفنانة نجوى فؤاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة نجوي فؤاد جمهورها من خلال نشر صورة جديدة في منزلها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".

ظهرت نجوى بإطلالة جديدة حيث ارتدت فستان أسود عليه اكسسورات زرقاء مما أثار إعجاب جمهورها الذي تعود منها علي الجديد .

يذكر أن نجوى فؤاد تعود للسينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم "بورصة مصر"، والذى تشارك فى بطولته صلاح عبد الله ورانيا محمود ياسين، ومن إنتاج علاء مرسي.