شاهد.. بكاء الدكتورة خلود بسبب موقف غير انساني!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 09:01 صباحاً - ظهرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود في مقطع فيديو وهي تنهار من البكاء بعد مشاهدتها موقفًا غير إنساني؛ حيث تم تسميم بعض الكلاب الضالة في الشوارع من قبل بعض المختصين؛ خوفًا من نشرها للأمراض.

وأكدت الدكتورة خلود أن الحيوانات من حقها أن تعيش دون أن يقرر أي شخص إنهاء حياتها بشكل مفاجئ.

ونشرت الدكتورة خلود، مقطع فيديو آخر عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة “. الحمدالله اهلنا ربونا نساعد الضعيف و الفقير و المحتاج . الفلوس اللي امي و ابوي يعطوني ياها حق المدرسة علموني الربع دينار نخرده و نعطي منه جزء حق عامل النظافة اللي نشوفه بالهده”.