فن ومشاهير

ممثل فائز بـ"الأوسكار" يواجه تهمة التحرّش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

رويترز

الجمعة 2019/6/14 10:05 صباحا بتوقيت أبوظبي

الممثل كوبا جودينج جونيور

أفادت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية بأن الممثل كوبا جودينج جونيور اتُهِم، الخميس، بلمس امرأة على غير رغبتها بعد أن اتهمته المرأة بأنه تحرش بها في حانة بمانهاتن، مطلع الأسبوع. 

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وذكر مكتب الشؤون العامة في إدارة الشرطة أن جودينج جونيور، الذي شارك في بطولة فيلم "جيري ماجواير"، اتهم بعد أن سلم نفسه للشرطة، الخميس.

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ويواجه جودينج جونيور اتهاماً باللمس عنوة في واقعة حدثت الأحد، عندما قالت امرأة لم تكشف عن هويتها إنه تحرش بها في الحانة.

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وقال مارك هيلر محامي جودينج جونيور إنه "على ثقة تامة بتبرئة ساحة موكله"، مضيفا أن جودينج جونيور سيدفع بأنه غير مذنب في أول جلسة للمحاكمة.

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وتابع المحامي أنه شعر بالصدمة لأن القضية تحركت بعد أن قدم للشرطة شريطا من كاميرات المراقبة الأمنية من الحانة، قال المدعي العام إنه لم يظهر أي سلوك إجرامي من جودينج جونيور.

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وفاز جودينج جونيور بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "جيري ماجواير".

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