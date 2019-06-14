شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ينافس بفيلمه "كينج سايز" فى عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس النجم محمد هنيدي بفيلمه الجديد "كينج سايز"، في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي بدأ في تصويره خلال الأيام الماضية، حيث صور يوم واحد لانشغاله بمسرحيته "3 أيام فى الساحل"، حيث يستأنف التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل.

ويجسد نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمرطاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، وإخراج إسلام خيرى.

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يذكر أن النجم محمد هنيدى يواصل عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، التى شهدت مؤخرا إقبالاً جماهيرياً على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، ويواصل هنيدى عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الجارى.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب محمد هنيدى، الفنان محمد محمود، أحمد فتحى، وندا موسى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسى، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.