حكاية 5 صور فى الإذاعة جمعت عبد الحليم وعبد الوهاب وأم كلثوم وعادل إمام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند وجودك فى الإذاعة المصرية داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، وتحديدًا الدور الخامس، فإنك سترجع إلى الوراء سنوات كثيرة تتذكر من من نجوم الزمن الجميل وقف أمام ميكروفون هذه الإذاعة العريقة ، خاصة وأنه يوجد مجموعة من الصور التاريخية لنجوم غناء الزمن الجميل على جدران أستوديوهات الإذاعة.حكاية الصورة الأولى:
تبرز تواجد كوكب الشرق أم كلثوم مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في إحدى بروفات حفلها داخل الإذاعة المصرية.
أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في أحدى بروفات
صورة ثانية تجمع الشاعر الغنائى أحمد رامى وهو يستمع لحفل السيدة أم كلثوم بالإذاعة.
الشاعر أحمد رامى
صورة نادرة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب فى غرفة المونتاج داخل الإذاعة فى آخر أعماله الفنية وهى أغنية "من غير ليه"، وهى من كلمات مرسى جميل عزيز،وألحانه، وكان من المقررأن يغنيها العندليب الراحل عبد الحليم حافظ ولكن لم يمهله القدر ليغنيها، ورحل عن عالمنا عام 1977.
محمد عبد الوهاب
صورة لأم كلثوم مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والقصبجى تم التقاطها عام 1952 داخل لجنة الاستماع بالإذاعة أثناء اكتشاف المواهب الفنية الجديدة خلال هذه الفترة.
أم كلثوم
حكاية الصورة الخامسة:
قدم العندليب الراحل عبد الحليم حافظ والفنان عادل إمام ومعهما الفنان الكبير عماد حمدى، المسلسل الإذاعى الشهير "أرجوك لا تفهمنى بسرعة"، وتمت إذاعته فى شهر رمضان المبارك عام 1973، على إذاعة الشرق الأوسط، لكنه لم يبث بشكل كامل نتيجة لاندلاع حرب أكتوبر "العاشر من رمضان" فى نفس العام، وتم تأجيل إذاعته لصيف العام التالى، وأذيع حينها كاملاً.
عبد الحليم حافظ وعادل إمام
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